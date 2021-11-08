В мире разрабатывается более 260 вакцин против коронавируса, - Кравченко

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По словам эпидемиолога, все вакцины на данный момент доказали свою безопасность

В мире идет разработка более 260 различных вакцин против коронавируса. Об этом сообщил военный эпидемиолог Сергей Кравченко.

"В мире сейчас идет работа больше чем над 260 вакцинами. Из которых там уже порядка 60 находятся на этапе проведения третьей фазы клинических испытаний, из которых уже 17 зарегистрированы в тех или иных странах по процедуре The Emerging European Union и используется для проведения массовой вакцинопрофилактики COVID-19 в случае чрезвычайной ситуации", - сказал он.

По словам эксперта, все вакцины на данный момент доказали свою безопасность.

"Это самое главное, иммуногенную эффективность – это выработка того гуморального и клеточного звена нашей иммунной системы, то есть гуморальные антитела. Это вот как раз основной аспект, то есть иммуногенная эффективность – то, что не позволяет развиться тяжелому течению болезни, госпитализации и летальному исходу.

То есть для нас это самое главное – иммуногенная эффективность вакцин и эпидемиологическая эффективность вакцин", - отметил Кравченко.

Также он добавил, что, к сожалению, эпидемиологическая эффективность вакцин по отношению к штамму "Дельта" несколько снизилась, но иммуногенная эффективность вакцин сохраняется.

"А для нас самое главное, в первую очередь, избежать течения тяжких последствий в виде инвалидизации и смерти. Поэтому вакцины себя очень хорошо зарекомендовали", - подчеркнул эпидемиолог.

Ранее сообщалось, что Украина разрабатывает собственную COVID-вакцину. Пока она проходит испытания и никуда не спешит.

На днях стало известно, что в польском городе Гданьск стартуют испытания украинской вакцины против коронавируса на дрожжах. Исследования по определению иммуногенности вакцины в Польше находятся на завершающих стадиях. Результат будет известен через несколько недель. После этого начнется следующая стадия испытаний – проверка вакцины на трансгенных мышах, уязвимых к человеческому коронавирусу.

Если она действительно покажет себя эффективной, то это станет большим прорывом в украинской фармакологии, несмотря на то, что разработка ее продолжалась с лета 2020 года и пока процесс не завершен.