В мире появились лекарства прямого действия на COVID-19, Рада должна принять закон для их применения, - Радуцкий

Михаил Радуцкий Фото из открытых источников

Глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий призывает, чтобы этот законопроект был проголосован именно на этой неделе

В мире появились лекарства прямого действия на коронавирус COVID-19, а Верховная Рада Украины, в свою очередь, должна принять закон для их применения. Об этом заявил народный депутат, глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий во время заседания Согласительного совета, которое транслировал "Перший Незалежний".



"У нас есть законопроект №6121, он стоит для включения в повестку дня. Очень попросил бы всех поддержать, чтобы этот законопроект был проголосован на этой неделе. В мире появились лекарства прямого действия для лечения COVID-19 и для того, чтобы мы могли их применять в Украине нам необходим этот правительственный законопроект, нам необходимо принять такую же процедуру, как мы применяем для вакцин", - отметил он.

Новости по теме: Регулятор ЕС рассматривает одобрение швейцарского препарата против COVID-19

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину из США привезли инновационные лекарства прямого действия на коронавирус. В регионы уже развезены 20 тысяч флаконов Бамланівімабу (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов Етесевімабу (Etesevimab).