В Минздраве заявили о технической неисправности официального сайта

Здание Минздрава Фото из открытых источников

Все проблемы обещают исправить к обеду завтрашнего дня

В Министерстве здравоохранения заявили, что по техническим причинам сайт не будет работать до середины четверга, 29 апреля. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.

"Внимание! По техническим причинам официальный сайт Министерства здравоохранения не работает. Проблемы с сервером, которые мы обязательно уладим к обеду завтрашнего дня!" - говорится в сообщении.

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Также в министерстве напомнили, что граждане могут обращаться в контакт-центр Минздрава по единому бесплатному номеру 0-800-60-20-19, а подробную информацию по вопросам вакцинации можно получить на сайте Коммуникативного центра Минздрава.

Напомним, ранее стало известно, что на сайты нескольких райгосадминистраций и территориальных общин Киевской области были совершены хакерские атаки.