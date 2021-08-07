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В Минздраве заявили, что "Дельта-штамм" несет высокий риск смертности для невакцинированных

Игорь Кузин

 РБК-Украина

Эффективность вакцины в случае инфицирования "Дельтой" снижается на 10%

Высокая смертность при инфицировании коронавирусным штаммом "Дельта" наблюдается именно среди невакцинированных людей. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для "Радио Свобода".

"Чаще всего высокие уровни смертности при инфицировании "Дельтой" наблюдались именно среди невакцинированного населения.

В тех странах, где подавляющее большинство населения была вакцинирована, цифры смертности не отличались от, например, штамма "Альфа", – отметил Кузин.

Он также подтвердил, что эффективность вакцины в случае инфицирования "Дельтой" снижается на 10%.

"Так. Но все равно защита есть. И сейчас те страны, где регистрируется вспышка "Дельты", они показывают, что подавляющие проценты смертности, подавляющие проценты тяжелого течения (это почти 98-99%) – то это среди невакцинированного населения", – пояснил главный санврач.

Новости по теме: В Украине официально подтвердили 147 случаев штамма "Дельта", - Минздрав

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что симптомы при заражении штаммом коронавируса "Дельта" отличаются от других штаммов. Концентрация вируса в крови зараженного человека от штамма "Дельта" в 1000 раз больше.

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