В Минздраве требуют отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации

В случае если следствие обнаружит, что главный врач был непричастен к махинациям, его восстановят в должности

Министерство здравоохранения Украины требует отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации. Их могут отстранять от обязанностей на время следствия. Об этом ведомство сообщает в своем Facebook.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, на сегодня на нескольких врачей уже завели уголовные дела за подделку свидетельств.

"Мы официально направим представление к владельцам учреждений здравоохранения, где работают эти врачи, - объединенных территориальных общин - с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время проведения следствия. Убеждены, что руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах" , - добавил он.

Отмечается, что в случае если следствие обнаружит, что главный врач был непричастен к махинациям, его восстановят в должности.

В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии больницы и разрыв ее контракта с Национальной службой здоровья.

После этого территориальная община будет финансировать больницу самостоятельно.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что сегодня Кабинет министров поддержал законопроект О внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. Нарушителям будут грозить штрафы или ограничение свободы на определенный срок.