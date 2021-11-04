В Минздраве спрогнозировали, когда будет пик и спад волны COVID-19

CDC

По словам Кузина, это произойдет уже в ближайшие недели

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда стоит ожидать пика волны коронавируса в Украине. Об этом он говорил в эфире "Украина 24".

Как отметил Кузин, министерство прогнозирует, что пиковые нагрузки на медицинскую систему начнутся уже через две-три недели. После этого ситуация начнет улучшаться.

"По нашим прогнозам, мы ожидаем, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения в течение ближайших двух-трех недель с постепенным убыванию до середины декабря 2021 года, в том числе (ожидается - ред.) улучшение ситуации в первом квартале 2022 года. Это наши прогнозы", - добавил главный санврач.

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Как сообщалось ранее, худшие показатели по вакцинации против COVID-19 в двух областях: Закарпатской, где вакцинировано 23,2% взрослого населения, и Волынской – 25,2%. Больше всего вакцинировано взрослого населения по крайней мере одной дозой в городе Киеве-это 54,2%.