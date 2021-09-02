Как отмечается, если у ребенка обнаружат повышенную температуру или признаки коронавируса Минздрав рекомендую следующее:

ученик с признаками COVID-19 должен сразу надеть маску, после этого его должны изолировать в специально отведенное помещении заведения;

учитель должен сообщить администратору школы и медработнику, а школа должна проинформировать родителей ребенка;

после удаления ученика с симптомами инфекционной болезни в классе, где он находился, нужно провести проветривание вне графика и дезинфекцию поверхностей;

если подтвердится случай COVID-19 у одного из учеников, все остальные дети соответствующего класса должны пойти на самоизоляцию до получения результатов лабораторных исследований;

если тест не подтверждает COVID-19, дети возвращаются на учебу. Однако если тест подтверждает коронавирус, то дети должны перейти на дистанционное обучение на две недели.

Кроме того, в ведомстве проинформировали, что ученики начальной школы могут передвигаться по помещениям школы и посещать уроки без защитных масок. А школьники от 12 лет должны их использовать, но лишь на перемене.

В то же время учителям рекомендуют во время проведения уроков использовать защитный щиток, который надо ежедневно дезинфицировать.

МИНЗДРАВ

Напомним, в канун Дня знаний Министерство здравоохранения Украины предлагало рассмотреть различные варианты организации начала 2021-2022 учебного года и придерживаться ограничительных противоэпидемических мер.