В Минздраве разработали стандарт реабилитации пациентов после COVID-19

Фото из открытых источников

Также соответствующие услуги хотят выделить в пакет в рамках программы медицинских гарантий

Министерство здравоохранения разработало стандарт проведения реабилитации пациентов, перенесших коронавируснаю болезнь COVID-19. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает Укринформ.

"Уже есть наши наработанные рекомендации с учетом мирового опыта, рекомендаций ВОЗ. В частности, в сотрудничестве с Государственным экспертным центром разработан стандарт медицинской помощи "реабилитация пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 и рековалесцентов", - рассказала Микичак.

Она также уточнила, что коронавирус поражает разные органы и системы органов, которые после выздоровления от инфекции требуют возвращения функциональности. В частности речь идет как о дыхательной системе, так и о сердечно-сосудистой, нервной системе и тому подобное.

Известно, что сейчас стандарт по реабилитации прислали для обсуждения в региональные департаменты здравоохранения, а вскоре его согласуют.

Как отметили в Минздраве, Национальной службе здоровья предложили выделить пакет услуг в рамках программы медицинских гарантий, который будет предусматривать предоставление реабилитации после перенесенного COVID-19.

Также областные департаменты здравоохранения получили от Министерства задание определить и утвердить сеть учреждений, в том числе и санаторно-курортного типа, в которых будет предоставляться услуга по реабилитации. Кроме этого, по направлениям пациентов будут принимать учреждения, относящиеся к сфере управления Минздравом.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что сейчас в Украине наблюдается высокий уровень госпитализаций, а служба экстренной медицинской помощи работает в условиях пиковой нагрузки.