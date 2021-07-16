В Минздраве рассказали, при каких условиях в Украине ужесточат карантинные ограничения

Скорее всего, это будет касаться ужесточения правил пересечения границы

Кабинет министров планирует разработать меры усиления карантина в Украине. Но конкретных предложений пока нет. Об этом "РБК-Украина" сообщил источник в Министерстве здравоохранения.

"Скорее всего, это будет касаться ужесточения правил при въезде в Украину из стран, где фиксируется всплеск заболеваемости. Но эти изменения рассмотрят не раньше следующей недели", - подчеркнул собеседник.

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Напомним, со 2 июля в Украине начали действовать карантинные ограничения для противодействия коронавирусу штамма "Дельта".

В связи с этим, для въезда в Украину иностранным гражданам (кроме обладателей вида на жительство) и лицам без гражданства старше 12 лет, прибывающим из Индии, Великобритании, России и Португалии или находившимся на территории этих стран не менее 7 дней в течение последних двух недель, нужно на пунктах пропуска сдать экспресс-тест на антиген.

Если результат окажется отрицательным, тогда иностранцам позволят попасть в Украину.