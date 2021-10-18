В Минздраве рассказали, получит ли Украина еще вакцину Moderna от коронавируса

По словам Игоря Кузина, вакцина может поступить только через глобальный механизм COVAX

Украина пока не ведет переговоры о коммерческих поставках COVID-вакцины Moderna . Но этот препарат еще может поступить через глобальный механизм распределения вакцин в бедных странах COVAX. Об этом во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, передает РБК-Украина .

"По поводу Moderna не ведутся переговоры. Но есть опция получения Moderna от COVAX, и ведутся переговоры, сколько еще может получить Украина через этот механизм", - отметил он.

Напомним, в конце августа в Минздраве сообщили, что вакцину Moderna завезли в Украину в количестве 2,2 млн доз и этого хватит для прививки второй дозой всех желающих. Впрочем, в дальнейшем поставок препарата этого производителя не ожидается.

Позже в Минздраве сообщали, что в Украине разрешено комбинирование мРНК-вакцин Moderna и Pfizer. Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней.

К слову, по состоянию на 4 октября в Украине осталось до 4 тыс. доз вакцины Moderna - все они находились в медучреждениях Ровенской области.