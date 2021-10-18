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В Минздраве рассказали, получит ли Украина еще вакцину Moderna от коронавируса

Вакцина от коронавируса компании Moderna Zuma Press

По словам Игоря Кузина, вакцина может поступить только через глобальный механизм COVAX

Украина пока не ведет переговоры о коммерческих поставках COVID-вакцины Moderna. Но этот препарат еще может поступить через глобальный механизм распределения вакцин в бедных странах COVAX. Об этом во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, передает РБК-Украина.

"По поводу Moderna не ведутся переговоры. Но есть опция получения Moderna от COVAX, и ведутся переговоры, сколько еще может получить Украина через этот механизм", - отметил он.

Новости по теме: В Украине намерены выпускать COVID-вакцины Pfizer и Moderna, - Кузин

Напомним, в конце августа в Минздраве сообщили, что вакцину Moderna завезли в Украину в количестве 2,2 млн доз и этого хватит для прививки второй дозой всех желающих. Впрочем, в дальнейшем поставок препарата этого производителя не ожидается.

Позже в Минздраве сообщали, что в Украине разрешено комбинирование мРНК-вакцин Moderna и Pfizer. Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней.

К слову, по состоянию на 4 октября в Украине осталось до 4 тыс. доз вакцины Moderna - все они находились в медучреждениях Ровенской области.

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