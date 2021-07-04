В Минздраве рассказали, планируют ли в Украине проводить COVID-вакцинацию детей

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На сегодня дорожная карта прививок пересматривается и, возможно, в ближайшее время будет расширен круг людей, подлежащих вакцинации

Сейчас сделать прививку от коронавируса разрешено только украинцам, достигшим 18 лет. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина.

Он отметил, что страны работают над тем, как быть с детьми и подростками, которых не вакцинируют. Ведь некоторые страны мира пускают к себе только тех, кто получил две дозы прививки. Это касается и малолетних.

"Будут двусторонние соглашения. Все эти подробности там прописываются", - рассказал Родина.

Он также добавил, что сейчас дорожная карта пересматривается и, возможно, в ближайшее время будет расширен круг людей, которые подлежат вакцинации.

"Сначала вакцинировались люди, которые имеют критический риск заболеть. Сейчас четвертый этап - это люди "60-52" и люди "18-59" с хроническими заболеваниями. На пятом этапе будут вакцинироваться люди 18+. Пока дорожной картой прививки младших не предусматривается", - подчеркнул он.

Как известно, Всемирная организация здравоохранения впервые с начала пандемии COVID-19 заявила, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса.

Впрочем, по словам Родины, в Украине пока это не предусмотрено, ведь нужно выполнить прописанные ранее пять этапов прививок.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине рассмотрят возможность прививки различными вакцинами от COVID-19. Вероятность того, что сочетание вакцин разных производителей будет разрешено, очень высока. Главный госсанврач подчеркнул, что в настоящее время научные исследования показывают, что некоторые комбинации первой и второй дозы вакцин приводят к большей иммуногенности, чем один тип.