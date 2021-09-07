В Минздраве рассказали о самоизоляции и других требованиях для преподавателей и учащихся

Укринформ

Организация и выполнение мероприятий возлагается на руководителя учреждения образования

Министерство здравоохранения утвердило противоэпидемические мероприятия в учебных заведениях на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19). Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача от 26 августа 2021 года, ответственность за организацию и выполнение мероприятий возлагается на руководителя учреждения образования.

Среди прочего, по сообщению ЦОЗ, требования по организации учебного процесса содержат следующие пункты:

допуск в учебное заведение должен происходить по заранее разработанному графику и маршруту во избежание скученности участников образовательного процесса;

вход и пребывание в учебном заведении других участников процесса, родителей соискателей образования разрешается в условиях использования средств индивидуальной защиты, проведения термометрии и обязательного согласования таких действий с руководством учебного заведения;

в случае выявления признаков острой респираторной болезни у соискателя образования он должен надеть средство индивидуальной защиты и быть изолирован в специально выделенном для этого помещении заведения, вместе с родителями или лицами, представляющими участника учебного процесса принимается решение об обращении к врачу;

вход в помещение заведения возможен исключительно при использовании средств индивидуальной защиты. Ученикам 1-4 классов разрешается передвигаться по учебному заведению без использования средств индивидуальной защиты;

в процессе преподавания учебной дисциплины педагогическим работникам рекомендовано использовать защитные щитки;

на всех мероприятиях к учебному мероприятию организуются места для обработки рук антисептическими средствами;

в случае подтверждения коронавирусной болезни у одного из соискателей образования все учащиеся соответствующей группы признаются нуждающимися в самоизоляции;

после каждого учебного занятия необходимо проводить проветривание аудитории в течение 10 минут.

Положение также содержит рекомендации по организации питания, требования к транспорту, который перевозит соискателей образования, и требования к обращению с использованными средствами индивидуальной безопасности.

Ранее постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА определила перечень карантинных запретов, которые будут действовать в столичных учебных заведениях с 1 сентября.