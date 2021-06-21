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В Минздраве рассказали, кто и каким образом может стать донором крови в Украине

Также в ведомстве уточнили, что делать лицам, которые болели COVID-19

В Министерстве здравоохранения опубликовали инструкцию, кто и каким образом может стать донором крови в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Как отмечается, донором крови может стать:

  • любой дееспособный гражданин Украины,
  • иностранец или лицо без гражданства, имеющее вид на жительство на территории Украины,
  • лицо, достигшее возраста 18 лет, весом от 50 кг без противопоказаний, определенных Минздравом. 

Во время подготовки к сдаче крови донору нужно:

  • не употреблять алкоголь за 48 часов до сдачи крови;
  • отказаться от жирной, жареной, копченой, молочной пищи, употребляйте меньше соли накануне;
  • выспаться и съесть легкий завтрак;
  • не курить за час до сдачи крови;
  • не сдавать кровь, если чувствует озноб, головокружение, головную боль или слабость.

Также в Минздраве отметили, что перед сдачей крови нужно честно отвечать на вопросы врача и не скрывать информацию.

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Лицам, которые уже сдали кровь нужно:

  • отдохнуть 10-15 минут;
  • если почувствовали головокружение или слабость, то уведомить медперсонал, в таком состоянии не рекомендуется садиться за руль или покидать центр сдачи крови;
  • в течение первых 12 часов после сдачи крови избегать интенсивных физических нагрузок;
  • рукой, из которой брали кровь, не рекомендуется поднимать тяжелые вещи;
  • следующие двое суток нужно полноценно и регулярно питаться и пить большее количество воды, чем обычно (не менее 2 литров). От алкоголя на это время лучше воздержаться.

Что касается регулярности сдачи, то количество регулярных донаций крови в год у мужчин и женщин - не более 6 с минимальным перерывом между стандартными донациями 60 дней. Всего в Украине работает почти три сотни медицинских заведений, где можно сдать кровь

Как отмечается, лицам, которые переболели COVID-19, но чувствуют себя хорошо после выздоровления, можно быть донором. Важно, чтобы прошло 14 дней после исчезновения симптомов. Речь идет в основном о легких случаях без постковидных последствий. После прививки, как вакцинами от COVID-19, так и любыми другими неживыми вакцинами, донором можно быть уже на следующий день. Главное, чтобы вы хорошо себя чувствовали.

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Напомним, ранее в украинском законодательстве из перечня запретных критериев к донорству убрали пункт о гомосексуальных отношениях, которые приравнивали к формам рискованного поведения. 

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