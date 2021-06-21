В Минздраве рассказали, кто и каким образом может стать донором крови в Украине

Также в ведомстве уточнили, что делать лицам, которые болели COVID-19

В Министерстве здравоохранения опубликовали инструкцию, кто и каким образом может стать донором крови в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, донором крови может стать:

любой дееспособный гражданин Украины,

иностранец или лицо без гражданства, имеющее вид на жительство на территории Украины,

лицо, достигшее возраста 18 лет, весом от 50 кг без противопоказаний, определенных Минздравом.

Во время подготовки к сдаче крови донору нужно:

не употреблять алкоголь за 48 часов до сдачи крови;

отказаться от жирной, жареной, копченой, молочной пищи, употребляйте меньше соли накануне;

выспаться и съесть легкий завтрак;

не курить за час до сдачи крови;

не сдавать кровь, если чувствует озноб, головокружение, головную боль или слабость.

Также в Минздраве отметили, что перед сдачей крови нужно честно отвечать на вопросы врача и не скрывать информацию.

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Лицам, которые уже сдали кровь нужно:

отдохнуть 10-15 минут;

если почувствовали головокружение или слабость, то уведомить медперсонал, в таком состоянии не рекомендуется садиться за руль или покидать центр сдачи крови;

в течение первых 12 часов после сдачи крови избегать интенсивных физических нагрузок;

рукой, из которой брали кровь, не рекомендуется поднимать тяжелые вещи;

следующие двое суток нужно полноценно и регулярно питаться и пить большее количество воды, чем обычно (не менее 2 литров). От алкоголя на это время лучше воздержаться.

Что касается регулярности сдачи, то количество регулярных донаций крови в год у мужчин и женщин - не более 6 с минимальным перерывом между стандартными донациями 60 дней. Всего в Украине работает почти три сотни медицинских заведений, где можно сдать кровь.

Как отмечается, лицам, которые переболели COVID-19, но чувствуют себя хорошо после выздоровления, можно быть донором. Важно, чтобы прошло 14 дней после исчезновения симптомов. Речь идет в основном о легких случаях без постковидных последствий. После прививки, как вакцинами от COVID-19, так и любыми другими неживыми вакцинами, донором можно быть уже на следующий день. Главное, чтобы вы хорошо себя чувствовали.

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Напомним, ранее в украинском законодательстве из перечня запретных критериев к донорству убрали пункт о гомосексуальных отношениях, которые приравнивали к формам рискованного поведения.