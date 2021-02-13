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В Минздраве рассказали, когда введут адаптивный карантин и как он будет работать

Украина возвращается к адаптивному карантину

 Фото из открытых источников

Украину поделят на красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны

Кабинет министров до 18 февраля планирует принять постановление о возвращении Украины к адаптивному карантину: регионы поделят на зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом 13 февраля сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, перед hromadske

Отмечается, что соответствующее постановление Минздрав уже подал правительству. Документ предусматривает, что в Украине будут действовать красная, желтая, оранжевая и зеленая зоны. 

Красная зона включает в себя ограничения, которые действовали во время январского жесткого карантина. Их введут в регионах, где по меньшей мере два из пяти определенных показателей превышают норму в течение трех дней. В частности, речь идет о таких пунктах:

  1. загруженность COVID-коек с кислородом в регионе превышает 65%;
  2. более 60 госпитализаций с диагнозом COVID-19 на 100 тысяч населения в течение 7 дней;
  3. рост числа госпитализаций в регионе более чем на 50% за неделю;
  4. менее 300 ПЦР-тестирований за 7 дней на 100 тысяч населения;
  5. коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных превышает 20%.

Оранжевую зону будут вводить в регионах, где превышен один из пяти контрольных показателей. В то же время эта зона не имеет дополнительных ограничений, а будут вводить ее как предупреждение об эпидбезопасности.

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Желтая зона включает в себя ограничения, которые сейчас действуют на территории Украины.

Зеленая зона предусматривает отмену всех ограничений. Ее могут ввести по всей территории Украины, если уровень заболеваемости минимум в 13 областях не будет превышать 50% от эпидемиологического порога, предусмотренного для области. Кроме того, необходимо, чтобы коэффициент выявленных случаев коронавируса не превышал 5% от количества тестирований.

Также Ляшко отметил, что до 28 февраля в Украине будут действовать карантинные ограничения, которые сейчас установлены.

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Напомним, ранее главный санитарный врач отмечал, что в Украине во второй половине или в конце февраля введут адаптивный карантин, а его основным преимуществом будет способность системы здравоохранения оказывать людям медицинскую помощь.

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