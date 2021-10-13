В Минздраве рассказали когда и для кого хотят рекомендовать бустерную COVID-вакцинацию

В первую очередь дополнительную дозу будут предлагать людям с хроническими болезнями

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕІ) на следующей неделе рассмотрит вопрос о введении бустерной вакцинации на территории Украины. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, бустерную вакцинацию будут предлагать сделать после 6-8 месяцев с момента завершения полного курса прививок.

"Скорее всего, что на следующей неделе нам удастся принять такое решение и рекомендовать использование бустерной дозы. Бустерная доза, если и будет рекомендована, то после 6-8 месяцев после проведения первой вакцинации. Надеемся, что НТГЕИ примет такое решение", - отметил Кузин.

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В частности, госсанврач отметил, что в начале бустерную вакцинацию будут предлагать лицам, страдающим от хронических заболеваний.

"Когда этот вопрос рассматривался, то говорили, что речь идет об иммунокомпрометированных людях (то есть для тех, кто имеет хронические болезни - ред.). Поэтому сейчас действительно изучают те инструкции, которые действуют в других странах, и разрабатываются отечественные.

Надеемся, что в ближайшее время сможем ввести такую практику для людей, которые имеют такие состояния, в том числе и для тех людей, которые вакцинированы теми или иными вакцинами, в соответствии с рекомендациями", - подчеркнул Кузин.

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Напомним, ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Украины предлагает упростить доступ к вакцинации. В частности, в ведомстве хотят разрешить медсестрам и медбратам в отдельных случаях делать прививки без привлечения врача.