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В Минздраве рассказали, какую нагрузку COVID-больных может выдержать медсистема Украины

Фото из открытых источников

Ляшко утверждает, что сейчас количество госпитализаций находится на уровне с числом выписанных пациентов

Наибольшее количество госпитализаций пациентов, больных коронавирусом, в Украине зафиксировали 6 апреля. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина. 

По его словам, в больницу в этот день попали 5587 человек. Украинская медицинская система может выдержать еще в среднем 6-6,5 тысяч пациентов в сутки.

"При таких цифрах система здравоохранения будет идти по краю лезвия. Сейчас в марте-апреле у нас средний показатель был 4-5 тысяч госпитализаций ежедневно. В конце февраля - начале марта количество госпитализаций значительно превышало число выписок из больниц", - отметил Ляшко. 

При этом голсанврач добавил, что в течение последней недели пандемии в стране количество госпитализаций и выписок почти сравнялось. Сейчас число пациентов, которые ложатся в больницу на стационар, лишь больше на 5-10%. 

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Напомним, по данным МОЗ, уровень госпитализации COVID-больных в Украине превышен в 19 регионах. В частности, ситуация в норме лишь в Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской и Херсонской (56,6) областях.

 

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