В Минздраве рассказали, как вакцинироваться украинцам из ОРДЛО и оккупированного Крыма

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Для вакцинации нужно получить приглашение на прививку с уникальным идентификатором

Украинцы, проживающие на территории ОРДЛО и оккупированного Крыма, могут вакцинироваться против COVID-19 в любом из пунктов прививки и центров массовой вакцинации на подконтрольной правительству территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, чтобы пересечь линию разграничения с временно оккупированных территорий и получить прививку от COVID-19 не нужно проходить самоизоляцию. Для этого стоит получить приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором.

Чтобы получить приглашение нужно записаться на прививку в одном из центров вакцинации населения и пунктов прививки, расположенных на подконтрольной правительству территории.

Пошаговая инструкция:

Вам необходимо сообщить, из какого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он является временно оккупированным), указать ваши данные и выбрать удобный пункт прививки или центр вакцинации.

Оператор запишет на вакцинацию и пришлет вам СМС-сообщение с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письмо на электронную почту в случае его отсутствия.

Этот идентификатор необходимо будет предоставить во время пересечения КПВВ.

​​Для записи на вторую дозу необходимо будет повторить все предыдущие действия.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины улучшил условия пересечения линии разграничения в Донецкой, Луганской областях и с полуостровом Крым. Решение правительства обеспечит бесплатную перевозку людей на КПВВ через линию разграничения.