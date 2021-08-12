В Минздраве рассказали, что необходимо знать перед вылетом из Украины и COVID-тестирование

Сертификат ПЦР-теста должен быть выдан лабораторией, которая зарегистрирована в соответствии с действующим законодательством

Министерство иностранных дел Украины рассказало, что нужно знать перед вылетом из страны и предоставило рекомендации по тестированию на коронавирус перед вылетом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава .

Отмечается, что сертификат ПЦР-теста должен быть выдан лабораторией, которая зарегистрирована в Украине в соответствии с действующим законодательством.

В частности документ должен содержать:

печать заведения,

подпись врача или QR-код,

перевод на иностранный язык-обычно английский.

Отмечается, что на сайте Центра общественного здоровья Украины можно ознакомиться с перечнем верифицированных Минздравом лабораторий Украины, тестирующих на COVID-19 методом ПЦР.

Перечень признанных вакцин и подробные условия въезда в страны можно найти на сайте МИД Украины.

Напомним, ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Украины намерено предложить Кабинету министров продлить карантин еще на два месяца-до ноября. Такое решение принято с учетом той эпидситуации, которая сегодня в Европейском регионе.