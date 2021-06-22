В Минздраве рассказали, что делать, если не вакцинировались второй дозой вовремя

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В ведомстве рекомендовали вакцинироваться раньше или позже только в случае крайней необходимости

В Министерстве здравоохранения дали разъяснения относительно сроков вакцинации второй дозой вакцины от COVID-19 и объяснили, что делать, если нет возможности получить прививку вовремя. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Как отмечается, прививку 2-й дозой вакцины желательно делать в определенный срок:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21-28 дней,

CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 дней,

Oxford/AstraZeneca - 12 недель.

В то же время, если этого требуют обстоятельства, то вторую дозу можно вводить на 7 дней раньше указанного интервала для вакцин CoronaVac/Sinovac и AstraZeneca (Covishield/SKBio).

Для вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech сразу "окно" для прививки определен в период между 21-ым и 28-ым днем после введения первой дозы.

"Вторая доза вакцины против COVID - 19, введенная ранее или позже рекомендованного интервала, засчитывается без необходимости ее повторного введения или вакцинации изначально", - пояснили в Минздраве.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что Украина Киевская и Ивано-Франковская области не соответствуют показателям зеленой зоны карантинных ограничений.