В Минздраве рассказали, что делать, если не вакцинировались второй дозой вовремя
В ведомстве рекомендовали вакцинироваться раньше или позже только в случае крайней необходимости
В Министерстве здравоохранения дали разъяснения относительно сроков вакцинации второй дозой вакцины от COVID-19 и объяснили, что делать, если нет возможности получить прививку вовремя. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Как отмечается, прививку 2-й дозой вакцины желательно делать в определенный срок:
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21-28 дней,
- CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 дней,
- Oxford/AstraZeneca - 12 недель.
В то же время, если этого требуют обстоятельства, то вторую дозу можно вводить на 7 дней раньше указанного интервала для вакцин CoronaVac/Sinovac и AstraZeneca (Covishield/SKBio).
Для вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech сразу "окно" для прививки определен в период между 21-ым и 28-ым днем после введения первой дозы.
"Вторая доза вакцины против COVID - 19, введенная ранее или позже рекомендованного интервала, засчитывается без необходимости ее повторного введения или вакцинации изначально", - пояснили в Минздраве.
Напомним, ранее в Минздраве заявили, что Украина Киевская и Ивано-Франковская области не соответствуют показателям зеленой зоны карантинных ограничений.