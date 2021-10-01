По его словам, если представители профессий, подлежащих обязательной вакцинации, не сделают прививки, то их на период карантина будут отстранять от работы.

"Мы не говорим об увольнении. Мы говорим о том, что обязательно отстраняются от работы без сохранения заработной платы, это ключевое – отстранение без сохранения. Но место работы сохраняется за человеком", – заверил Ляшко.

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Глава Минздрава подчеркнул, что отстранять учителей от работы будут только на период действия карантина.

"Сколько будет длиться карантин, столько человек не может работать на этой должности, если он не вакцинируется против COVID-19", – добавил Виктор Ляшко.

Он заверил, что не нужно путать понятия принудительной и обязательной вакцинации. Что касается обязательной вакцинации, то либо работник вакцинируется полным курсом и приходит на работу, либо не вакцинируется и на работу не приходит.

Ляшко также сообщил, что работодатель обязан отстранить от работы человека, который отказывается прививаться, иначе руководитель тоже может нести ответственность.

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Напомним, ранее министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что во время усиления карантинных ограничений учителям не будут урезать зарплаты. Так же учителя не могут быть полностью лишены оплаты труда.