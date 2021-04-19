В Минздраве рассказали, будут ли вводить специальные ограничения на Пасху

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По словам Степанова, украинцы просто должны соблюдать установленный в их регионе карантин

В Украине на Пасхальные праздники не будут вводиться дополнительные карантинные ограничения. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"Я считаю, что мы должны придерживаться тех правил, которые у нас установлены, и они так же должны соблюдаться на Пасху. Тогда мы не будем видеть серьезных вспышек COVID-19. Я не анонсировал никаких особых режимов, я говорю о том, что если регион будет находиться, например, на красном уровне, то должны действовать все ограничения, которые существуют в красном уровне", - отметил он.

По словам Степанова, сейчас динамика в Украине с количеством COVID-больных остается положительной.

"Сейчас количество больных, как показывает статистика, пошло вниз. Если сравнивать неделю к неделе, то минус 14 тыс. за прошлую неделю", - пояснил министр.





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Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице все же готовят дополнительные ограничения на период Пасхальных праздников. Их пообещали обнародовать уже в ближайшее время.

В свою очередь, во Львове тоже ввели новые правила празднования Пасхи. В частности, там праздник пройдет с соблюдением карантинных ограничений, а освящать корзины будут только на улице.