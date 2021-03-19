В Минздраве рассказали, будет ли в Украине третий локдаун из-за коронавируса

В то же время СНБО собирается провести заседание по этому вопросу

В Украине из-за осложнения ситуации с коронавирусом ужесточают карантинные ограничения , однако правительство не собирается вводить третий локдаун. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает " Интерфакс-Украина ".

"Сейчас в стране действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения. В Украине не будет третьего локдауна... У нас локдаун был один - год назад. После этого были жесткие карантинные ограничения", - сказал глава Минздрава.

Также Степанов обратил внимание, что на усиление карантина пошли вчера в Киеве, Львове и Виннице.

"Эффективность этих мер мы видим на примеры Ивано-Франковской области, где уже сейчас наблюдается стабилизация ситуации, заполняемость коек с кислородом там была 65%, а сейчас уже 60% и продолжает снижаться", - сказал министр.

В свою очередь, секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время СНБО проведет заседание по локдауну в Украине.

"Что касается локдауна и коронавируса, я думаю, что в ближайшее время будет соответствующее заседание СНБО по этому поводу проводиться", - сказал он.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что сейчас в Украине наблюдается крайне сложная ситуация.

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Напомним, ранее Максим Степанов рассказывал, что в Украине могут ввести локдаун, если более половины областей окажется в красной карантинной зоне по количеству инфицированных COVID-19.