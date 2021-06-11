В Минздраве рассказали, какие четыре штамма коронавируса вызывают беспокойство

Всего в мире сейчас есть около 12 тысяч мутаций коронавируса SARS-CoV-2

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас есть около 12 тысяч мутаций коронавируса SARS-CoV-2, и только четыре из них вызывают у Минздрава беспокойство. Об этом он рассказал в эфире "Радио НВ" .

"Мутаций у коронавируса уже более 12 тысяч, но из 12 тысяч только четыре таких, которые вызывали настороженность. В частности "индийская" мутация, которая показала, что может привести к значительной вспышке, "южноафриканская" мутация, "британская", которая была у нас, и "бразильская". Одна из этих мутаций вызывает настороженность во всем мире, а другая уже давно попала в Украину", - заявил глава Минздрава.

Он подчеркнул, что вакцинироваться необходимо, поскольку прививки предотвращают развитие тяжелых случаев коронавируса.

"Если сейчас у нас будет продолжаться, наращиваться массовая вакцинация, люди будут вакцинироваться, то мы можем предотвратить повторение осенне-зимнего периода, который мы пережили с коронавирусом. Поэтому все мутации отслеживают, проводится секвенирование в Украине", - заявил Ляшко.

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Напомним, ранее у жителя Львовской области, который заболел коронавирусом, обнаружили "бразильский" вариант вируса. Поскольку недуг диагностировали по приезду в другую страну, неизвестно, где именно мужчина подхватил инфекцию.