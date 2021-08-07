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В Минздраве прокомментировали возможность введения локдауна в начале осени

Игорь Кузин

 РБК-Украина

В ведомстве опровергли информацию о введении очередного локдауна с 4 сентября

Сейчас власти не планируют вводить локдаун, а будут соблюдать адаптивный карантин. Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"По отношению к очередному локдауну мы используем и будем продолжать использовать адаптивный карантин.

Адаптивный карантин – это сложный механизм. Но он заключается в том, что на уровне каждой области мы можем отслеживать сверхчувствительные показатели, в соответствии с ними внедрять противоэпидемиологические мероприятия.

Мы сейчас хотим оттянуть такой локдаун на максимально отдаленный срок", – подчеркнул Кузин.

Он отметил, что согласно мировому опыту, в конце осени и начале зимы большинство стран ужесточают карантинные ограничения.

Кузин также опроверг информацию о якобы введении очередного локдауна с 4 сентября.

"Нет, это не правда. Потому что сейчас нет оснований говорить об ухудшении ситуации.

Есть регионы, в которых мы действительно наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации, либо те, по отношению к которым мы должны более тщательно отслеживать контактные или следить за той или иной ситуацией.

Однако говорить о том, что с 4-го или с 5-го сентября будет ухудшения эпидемиологической ситуации или будет введен локдаун, такой информации сейчас нет", – заявил главный санитарный врач.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал о перспективах введения локдауну и отметил, что сейчас в стране используют систему адаптивного карантина. Заблаговременно готовиться начали в столице.

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