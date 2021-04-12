В Минздраве прокомментировали возможность усиления карантина на пасхальные праздники

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В ведомстве называют возможным проведение Пасхи в формате онлайн

В Министерстве здравоохранения уже работают над форматом празднования Пасхи, а также обсуждают карантинные ограничения, которые могут быть внедрены на этот период. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, в вопросе проведения пасхальных праздников придется найти самое оптимальное и компромиссное решение. Сейчас в церквях и храмах, которые расположены в желтой и красной зонах, уже действуют ограничения, но вероятно, что священнослужители будут просить смягчения карантина на период Пасхи.

"Сейчас нам нужно достичь компромисса: у нас действуют ограничения – один человек на определенное количество квадратных метров – и попробуйте кого-то не пустить на Пасху в храм. Вопрос в том, как это правильно все организовать. Поэтому мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году", - рассказал Ляшко.

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Кроме этого, он отметил, что на майские праздники в стране прогнозируется снижение заболеваемости. Однако ожидаемый спад может обернуться подъемом заболеваемости, если будут неконтролируемые массовые гуляния и большое количество контактов.

Как отмечается, сейчас власть не планирует закрывать храмы на Пасху, а в течение недели Минздрав планирует принять решение о формате и наработать перечень ограничений на праздники. Для этого ведутся переговоры с религиозными организациями и их лидерами, но, по мнению Ляшко, это будет "трудный диалог".

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Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что мир сумеет побороть пандемию COVID-19, если люди в течение трех недель будут придерживаться масочного режима.