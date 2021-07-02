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В Минздраве рассказали, что делать, если не зовут на вторую прививку от COVID-19

Фото из открытых источников

В первую очередь в ведомстве советуют внести информацию о первой вакцинации в центральную базу данных электронной системы здравоохранения - eHealth

Министерство здравоохранения Украины рассказал, что нужно делать, если привитых первой дозой COVID-вакцины не зовут на повторную вакцинацию. Об этом говорится на Facebook-странице ведомства.

В частности, в Минздраве отметили, что информация о записи на прививку от коронавируса сохраняется на уровне центральной базы данных электронной системы "Е-Здоров'я" и с разрешения пациента доступна соответствующим медработникам.

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"Поэтому, если есть запись о первой прививке, вас должны записать на вторую через соответствующий промежуток времени", - отметили в министерстве.

Однако, если информация о получении первой дозы вакцины не попала в электронную систему, то пациент имеет несколько вариантов действий.

Если у привитого есть бумажная справка о первой дозе, то он может обратиться к семейному врачу или же в заведение, где его вакцинировали, чтобы ответственное лицо внесло информацию в систему.

Если справки нет, то нужно позвонить в контакт-центр системы "Е-Здоров'я" или контакт-центр Минздрава.

В случае, если данные о привитом были внесены в систему с ошибкой, то можно попросить медработника внести коррективы во время получения второй дозы.

Также можно обратиться к семейному врачу, чтобы тот исправил ошибку в системе.

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Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения дали разъяснение относительно сроков вакцинации второй дозой вакцины от COVID-19 и объяснили, что делать, если нет возможности получить прививку вовремя. В ведомстве рекомендовали вакцинироваться раньше или позже только в случае крайней необходимости.

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