В Минздраве оценили возможность введения комендантского часа в Украине

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Введение комендантского часа возможно только в условиях чрезвычайного положения

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас власти не обсуждают введение комендантского часа в пределах карантина. Об этом он рассказал в эфире "Украина 24".

По словам главы Минздрава, такие разговоры никогда не велись, а само введение комендантского часа возможно только, если в стране будет действовать чрезвычайное положение.

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"Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже сугубо юридически, возможно лишь, если на территории страны будет введено чрезвычайное положение. Там есть соответствующий механизм введения этого чрезвычайного положения, согласования, соответственно, Верховной Радой, утверждения президентом, после чего могут быть введены такие меры", - уточнил Степанов.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина уже подписала контракты с производителями на поставки 22 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19.