В Минздраве объяснили увеличение случаев заражения COVID-19

По словам министра здравоохранения, рост связан с тем, что Украина вошла в эпидемический сезон ОРВИ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина вошла в эпидемический сезон ОРВИ , поэтому в стране растет количество случаев заболевания коронавирусом. Об этом он сказал в интервью на "24 канале" .

"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и прогнозируемо у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", - отметил министр.

Также он добавил, что есть много факторов, которые влияют на увеличение заболеваемости COVID.

"Есть много факторов, которые на это влияют: дети пошли в школы, температурные условия и циркуляция вируса в этот промежуток времени более всего передается от человека к человеку. Эти цифры не должны нас пугать, если у нас будет расти количество прививок. Если будет расти, то сможем говорить, что эпидсезон будет спокойным", - сказал Ляшко.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 14 сентября, выявили 4640 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1609 человек, летальных исходов – 93, выздоровели - 1858 человек.