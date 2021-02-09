В Минздраве объяснили украинцам, как предотвратить приступы эпилепсии

В Минздраве рассказали, как избежать эпилепсии Фото из открытых источников

Примерно 25% случаев развития этого заболевания можно избежать

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины заверили, что, по предварительным оценкам, до 25% случаев развития эпилепсии можно предотвратить. Как обезопасить себя от заболевания, разъяснили на Facebook-странице ЦОЗ.

Как отмечается, эпилепсия – хроническое заболевание нервной системы, которое проявляется у человека появлением судорожных припадков. Причиной этого могут быть изменения в коре головного мозга после травмы, инфекции, в случае мутации в генах, инсульта, опухоли и тому подобное.

Новости по теме:

Однако, четверть случаев развития заболевания можно предотвратить при таких условиях:

предупреждение травм головы (поможет избежать посттравматической эпилепсии);

оказание надлежащей перинатальной помощи (способствует уменьшению количества новых случаев эпилепсии, обусловленных родовыми травмами);

использование лекарственных средств и других методов снижения температуры тела у детей с лихорадкой (может снизить вероятность фебрильных приступов);

снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний с помощью профилактики или контроля повышенного артериального давления, сахарного диабета и ожирения, а также отказа от курения и чрезмерного употребления алкоголя;

профилактика инфекций центральной нервной системы.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины посоветовали компаниям, как уберечь своих сотрудников от инфицирования коронавирусом на рабочем месте.