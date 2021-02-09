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В Минздраве объяснили украинцам, как предотвратить приступы эпилепсии

В Минздраве рассказали, как избежать эпилепсии Фото из открытых источников

Примерно 25% случаев развития этого заболевания можно избежать

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины заверили, что, по предварительным оценкам, до 25% случаев развития эпилепсии можно предотвратить. Как обезопасить себя от заболевания, разъяснили на Facebook-странице ЦОЗ.  

Как отмечается, эпилепсия – хроническое заболевание нервной системы, которое проявляется у человека появлением судорожных припадков. Причиной этого могут быть изменения в коре головного мозга после травмы, инфекции, в случае мутации в генах, инсульта, опухоли и тому подобное.

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Однако, четверть случаев развития заболевания можно предотвратить при таких условиях:

  • предупреждение травм головы (поможет избежать посттравматической эпилепсии);
  • оказание надлежащей перинатальной помощи (способствует уменьшению количества новых случаев эпилепсии, обусловленных родовыми травмами);
  • использование лекарственных средств и других методов снижения температуры тела у детей с лихорадкой (может снизить вероятность фебрильных приступов);
  • снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний с помощью профилактики или контроля повышенного артериального давления, сахарного диабета и ожирения, а также отказа от курения и чрезмерного употребления алкоголя;
  • профилактика инфекций центральной нервной системы.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины посоветовали компаниям, как уберечь своих сотрудников от инфицирования коронавирусом на рабочем месте. 

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