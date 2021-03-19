В Минздраве объяснили, что делать, если есть симптомы COVID-19, но нет семейного врача
Консультацию врача можно будет получить на горячей линии
Центр общественного здоровья напомнил, что делать, если у вас есть симптомы COVID-19, но нет семейного врача. Об этом говорится в сообщении ЦОЗ на странице в Facebook.
Соответственно, если вы не заключили декларацию с семейным врачом и у вас выраженные симптомы COVID-19, то консультацию врача можно получить на горячей линии Минздрава на линии помощи 0800 60 20 19.
"Вы также можете обратиться на горячую линию по вопросам коронавируса в вашей области", - добавили в ЦОЗ, оставив ссылки на номера телефонов.
При этом, если операторы по вышеуказанным номерам не смогут вам помочь - необходимо обращаться в правительственный контакт-центр по телефону 15-45 или в информационно-справочную службу Национальной службы здоровья Украины 16-77.
Напомним, ранее в ЦОЗ назвали симптомы ОРВИ, которые могут свидетельствовать о наличии COVID-19. Речь о насморке и боли в горле.