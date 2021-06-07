В Минздраве объяснили, можно ли получить COVID-прививку людям с аллергией

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В ведомстве подчеркнули, что аллергическая реакция на саму вакцину встречается крайне редко

В Министерстве здравоохранения заявили, что аллергия не является противопоказанием для проведения вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, если человек знает, на что у него аллергия, то лучше ознакомиться с составом вакцин на сайте Государственного экспертного центра Минздрава Украины, а также необходимо проконсультироваться с медиками, которые проводят вакцинацию.

Также в Минздраве отметили, что тяжелая аллергическая реакция на вакцину, такая как анафилактический шок, крайне редка. Она может проявиться в первые секунды или минуты после вакцинации.

Следует заметить, провакцинированных граждан просят остаться в пункте прививки еще на полчаса, чтобы в случае необходимости оказать помощь.

Как отмечается, бытовая или сезонная аллергии не является противопоказанием для вакцинации вообще, поэтому делать прививки можно даже в период обострения болезни.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине создание коллективного иммунитета от коронавируса произойдет после вакцинации более 70% граждан страны.