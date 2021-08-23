В Минздраве объяснили, какие реакции на прививку от COVID-19 являются нормальными

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Реакция на вакцину - это нормально, поскольку в этот момент организм человека выстраивает защиту от вируса

В Минздраве пояснили, какие реакции на прививку от COVID-19 являются нормальными. Об этом напомнил врач-иммунолог, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий в Telegram-канале Минздрава.

По его словам, не стоит волноваться, если после вакцинации у вас появилось:

покраснение, боль, отек в месте инъекции, лихорадка или озноб, головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе, тошнота, утомляемость, сонливость, бессонница или головокружение.