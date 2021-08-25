Декларация с семейным врачом: В Минздраве обнародовали важное заявление

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Для того, чтобы изменить номер телефона, пациенту нужно обратиться в НСЗУ через онлайн форму

В Украине пациенты могут изменить свой номер телефона, указанный в декларации с врачом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, при подаче декларации пациент для аутентификации может выбрать подтверждение по номеру телефона. Именно на этот номер человек будет получать сообщения с номером и кодом подтверждения электронного рецепта. В то же время, пациент позже может изменить номер телефона.

Для этого нужно:

Обратиться в НСЗУ с запросом на изменение метода аутентификации. Это можно сделать по упрощенной процедуре - через онлайн форму на сайте НСЗУ в разделе "Гражданам"

Чтобы подать заявку, нужно указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, идентификационный номер, документ, удостоверяющий личность, его серию и номер. А также наложить квалифицированную электронную подпись (КЭП). Получить его можно несколькими способами: в фискальной службе, казначействе, Приватбанке, у платных поставщиков электронных доверительных услуг и тому подобное;

По данному запросу пациента НСЗУ меняет настройки (сбрасывает обозначения метода аутентификации в электронной системе здравоохранения) и появляется возможность обновить номер телефона.

В течение нескольких дней после подачи запроса или позже нужно прийти на прием к своему врачу и подать новую декларацию с внесением актуального номера телефона пациента.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что уже более 30 млн граждан подписали декларации с семейными врачами, а также напомнили алгоритм, как это могут сделать другие украинцы. При подписании с собой надо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.