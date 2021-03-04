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Минздрав обновил список областей, где больше всего больных в COVID-больницах

Фото из открытых источников

Показатель уровня госпитализации превышен в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской и Черновицкой областях

Показатель госпитализаций больных с коронавирусом COVID-19 превышен в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской и Черновицкой областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Как отмечается, при определенном показателе уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения он составил в Ивано-Франковской области, по состоянию на 3 марта, 140,5, в Винницкой - 103,4, в Черновицкой - 93,7, в Закарпатской - 90,8, в Житомирской - 79,2, в Николаевской - 65,7.

В то же время, самый высокий показатель загруженности коек с подведенным кислородом в Закарпатской области - 65,1% (при определенном показателе 65%) и Ивано-Франковской области - 60,1%.

В Киеве показатель госпитализаций составляет 52,7 по состоянию на 3 марта, загруженность коек с кислородом - 38,6%.

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Ранее сообщалось, что к красной зоне карантина отнесли Ивано-Франковскую и Черновицкую области. Житомирская сначала принадлежала к оранжевой зоне, однако впоследствии, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила установить красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на этой территории.

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