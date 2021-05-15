В Минздраве назвали сроки наступления новой волны коронавируса

Фото из открытых источников

При этом в ведомстве уверили украинцев, что делают все, чтобы избежать ее

Министерство здравоохранения Украины ждет новую волну эпидемии коронавируса в осенне-зимний период. На это время приходится сезон гриппа и гриппоподобных заболеваний. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

"Подъем заболеваемости совпадает во времени с сезоном гриппа и гриппоподобных заболеваний. В Украине так складывается, что октябрь-ноябрь идет первый рост, февраль-март-второй. В этом году коронавирус у нас полностью совпал с этими волнами. Мы делаем все, чтобы избежать этой волны, в частности благодаря вакцинации", - сказал Ляшко.

Также он допускает, что новая волна может возникнуть и раньше, если будут происходить и активно распространяться новые мутации коронавируса.

Отметим, что в данный момент в Украине девять регионов уже соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.