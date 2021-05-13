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В Минздраве назвали среднюю стоимость дозы COVID-вакцины для Украины

Иллюстрированное фото REUTERS

В среднем вакцина обходится государству в 7,52 доллара

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал среднюю стоимость одной дозы вакцины от коронавируса, которую приобрела Украина. По его словам, в среднем она обходится государству в 7,52 доллара. Об этом он сказал в эфире канала " НАШ".

По словам главы Минздрава, украинская сторона по контрактам не может разглашать точную стоимость закупленной вакцины.

"Мы не можем разглашать цену из-за жестокой конфиденциальности договоров, но я могу сказать, что в целом мы тратим 240,5 млн долларов на 32 млн доз вакцин: это с доставкой, с логистикой, со всеми расходами. Средняя цена для Украины одной дозы вакцины получается 7,52 доллара", - пояснил Степанов.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что одна доза вакцины от COVID-19 для Украины может стоить семь долларов, а полный курс вакцинации с двух доз-14 долларов.

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