В Минздраве назвали способ, как переболеть коронавирусом COVID-19 в легкой форме

У человека снижается вероятность переболеть коронавирусом в тяжелой форме, если ежедневно по 20 минут заниматься физической активностью

Если человек занимается физической активностью или спортом, у него снижается вероятность заболеть коронавирусом в тяжелой форме. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время ежедневного брифинга, который транслировал Кабмин .

По его словам, даже 20 минут упражнений в день могут улучшить ситуацию с течением заболевания.

"Доказанный факт - физическая активность снижает вероятность перенести COVID-19 в тяжелой форме. Всего 150 минут физкультуры в неделю с высокой вероятностью помогут избежать неблагоприятных последствий после болезни", – отметил Ляшко.

В то же время, для людей, которые уже переболели - очень важно не пренебрегать физическими упражнениями и постепенно возвращаться к физической активности. Именно нагрузка поможет человеку потом восстановиться после перенесенного заболевания. Но следует не забывать, что к спорту можно возвращаться после полного исчезновения симптомов.

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Напомним, ранее президент Ассоциации диетологов Украины сообщил, что когда человек болеет коронавирусом COVID-19, то он требует полноценного питания, чтобы организм имел ресурсы для борьбы с недугом. В частности, ориентир на здоровую тарелку: 75% растительной пищи, все остальное — продукты животного происхождения.