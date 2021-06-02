В Минздраве назвали симптомы COVID-19, с которыми стоит вызвать скорую

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Речь идет о высокой температуре, затрудненном дыхании и снижении сатурации

В Министерстве здравоохранения назвали перечень симптомов при COVID-19, через которые стоит связаться с врачом или вызвать скорую. Соответствующее сообщение опубликовали на странице Минздрава в Facebook.

"Если у вас длительное время держится температура более 38,5 градусов и жаропонижающие не помогают – это повод связаться с врачом или вызвать скорую", – настаивают в Минздраве.

В перечень симптомов, из-за которых надо вызывать скорую, входят:

температура выше 38,5 °C, которая не снижается после лекарства в течение длительного времени,

одышка 30 дых/мин и сатурация менее 95%,

тошнота, рвота, диарея, которые не удается остановить самостоятельно,

изменения психического состояния: спутанность или потеря сознания, вялость.

В Минздраве также просят не покупать лекарства, которые не назначал врач. Особенно это касается антибиотиков, которые нельзя пить без соответствующих анализов.

"Помните, антибиотик эффективен против бактерий, а не вирусов", – отмечают в министерстве.

Также в МИНЗДРАВЕ советуют не тратить средства на противовирусные препараты, поскольку они не предотвращают COVID-19.

Что вы можете делать при COVID-19:

пить много жидкости,

регулярно проветривать комнату,

если есть возможность, не контактируя с людьми, выходить на прогулку,

не забывать регулярно мыть руки и по возможности держать дистанцию с близкими, если они не болеют.

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