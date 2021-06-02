В Минздраве назвали симптомы COVID-19, с которыми стоит вызвать скорую
Речь идет о высокой температуре, затрудненном дыхании и снижении сатурации
В Министерстве здравоохранения назвали перечень симптомов при COVID-19, через которые стоит связаться с врачом или вызвать скорую. Соответствующее сообщение опубликовали на странице Минздрава в Facebook.
"Если у вас длительное время держится температура более 38,5 градусов и жаропонижающие не помогают – это повод связаться с врачом или вызвать скорую", – настаивают в Минздраве.
В перечень симптомов, из-за которых надо вызывать скорую, входят:
- температура выше 38,5 °C, которая не снижается после лекарства в течение длительного времени,
- одышка 30 дых/мин и сатурация менее 95%,
- тошнота, рвота, диарея, которые не удается остановить самостоятельно,
- изменения психического состояния: спутанность или потеря сознания, вялость.
В Минздраве также просят не покупать лекарства, которые не назначал врач. Особенно это касается антибиотиков, которые нельзя пить без соответствующих анализов.
"Помните, антибиотик эффективен против бактерий, а не вирусов", – отмечают в министерстве.
Также в МИНЗДРАВЕ советуют не тратить средства на противовирусные препараты, поскольку они не предотвращают COVID-19.
Что вы можете делать при COVID-19:
- пить много жидкости,
- регулярно проветривать комнату,
- если есть возможность, не контактируя с людьми, выходить на прогулку,
- не забывать регулярно мыть руки и по возможности держать дистанцию с близкими, если они не болеют.
Ранее сообщалось, что изменениями в программу медицинских гарантий (ПМГ) в 2021 году предусмотрено раннее информирование бригадами экстренной медпомощи о состоянии и подозрении на заболевание пациента.