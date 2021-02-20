В Минздраве назвали регионы, которые первыми получат вакцину от COVID-19

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Первыми препарат получат шесть областей и Киев

В Украине определили области, которые первыми получат вакцину от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в Фейсбук.

Отмечается, что первыми препарат получат шесть регионов, а в остальные области первые дозы вакцины поступят на следующий день. В частности, сразу после прибытия вакцины ее будут развозить в областные склады 11 машинами одновременно. Таким образом Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области, а также столица получат вакцину в день развоза, а другие регионы – на следующий день.

"Мобильные бригады уже знают, какое количество вакцин, в какое учреждение здравоохранения им нужно будет для проведения прививки всех желающих в данной больнице", – написал Ляшко.

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Напомним, недавно руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка заявил, что первая партия вакцины против коронавірусної болезни COVID-19 производства компании AstraZeneca приедет в Украину 20-22 февраля. По его словам, Министерство еще не заплатило за препарат.