В Минздраве назвали пять наиболее опасных COVID-штаммов

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На сегодня обнаружено много различных штаммов вируса SARS-CoV-2

Соблюдение правил гигиены и социального дистанцирования помогут защититься от мутаций SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Украина сейчас находится в "зеленой" зоне по показателям заболеваемости COVID-19 как по внутренним критериям, так и критериям ЕС. Однако это не причина ослаблять бдительность. Только благодаря слаженной работе врачей, карантинным мерам и вашему ответственному подходу мы смогли выйти из весенней волны пандемии. Но мы должны и дальше соблюдать правила, потому что вирус тоже не стоит на месте и мутирует", - говорится в сообщении.

По информации Минздрава, на сегодня обнаружено много различных штаммов вируса SARS-CoV-2, но самое большое беспокойство вызывают следующие:

"Дикий" (L) — впервые зафиксирован в Китае в декабре 2019 года;

"Альфа" (B.1.1.7) — впервые обнаружили в Великобритании в декабре 2020 года;

"Бета" (B.1.351) — впервые зафиксирован в Южно-Африканской Республике в декабре 2020 года;

"Гамма" (P.1) - впервые найден в Бразилии в январе 2021 года;

"Дельта" (B.1.617) — впервые обнаружен в Индии в апреле 2021 года.

"Мутация — это типичное явление для всех вирусов, а не только для SARS-CoV-2. Аналогичная ситуация наблюдается, например, и с вирусом гриппа", - отмечают в министерстве.

В Минздраве напомнили, что сейчас специфического лечения COVID-19 не существует, поэтому стоит, как и раньше, придерживаться простых правил, которые помогут защитить себя и других от инфицирования: мойте руки с мылом или пользуйтесь антисептиками; носите маску правильно — нос и рот должны быть прикрыты; соблюдайте дистанцию с людьми в 1,5 метра; чихайте и кашляйте в сгиб локтя или салфетку; не касайтесь грязными руками лица; регулярно проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности; если заболели — оставайтесь дома", - говорится в сообщении

Записаться в лист ожидания на прививку можно на сайте или в мобильном приложении "Дія". Также можно позвонить в контакт-центр Министерство здравоохранения Украины по номеру: 0 800 60 20 19.

Кроме этого, вакцинирование делают и в центрах массовой вакцинации.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш стало известно о первой смерти человека, который был заражен новым штаммом коронавируса Delta Plus.