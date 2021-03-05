В Минздраве назвали противопоказания для вакцинации от коронавируса

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Наличие повышенной температуры или простуды не являются поводами для отказа от прививки

Незначительная температура тела не является противопоказанием для вакцинации от COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный Украины страны Виктор Ляшко.

"Инструкция препарата Covishield AstraZeneca предусматривает такие противопоказания к вакцинации: повышенная чувствительность к активному веществу вакцины, сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры, в частности лихорадка", - отметил он.

По словам Ляшко, незначительное повышение температуры тела, в частности, 37,2–38 °С, или простуда не являются противопоказаниями для вакцинации от COVID-19.

"В этот период делать прививку можно, но после консультации с врачом", - пояснил главсанврач.

При этом специалист добавил, что противопоказаниями являются тромбоцитопения или нарушения свертывания крови, а также ослабленный иммунитет.

Также Ляшко напомнил, что вакцинация в Украине является добровольной и бесплатной.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 4 марта, в Украине вакцинировалось еще 2913 человек. Самое большое количество привитых зафиксировано в Днепропетровской области - 280 прививок.