В Минздраве назвали предварительную причину смерти юноши в Киевской области после вакцинации

Владимир Сало умер после COVID-вакцинации Украинский гуманитарный институт

Есть основания для обязательного проведения дополнительных исследований

В Министерстве здравоохранения предварительной причиной смерти 19-летнего парня после ковид-вакцинации указали сердечно-легочную недостаточность, отек легких, острую коронарную недостаточность. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"13 сентября около 21:00 в городе Буча бригада экстренной медицинской помощи зафиксировала смерть 19-летнего парня.

По результатам экспертизы установлена предварительная причина смерти — сердечно-легочная недостаточность, отек легких, острая коронарная недостаточность.

Есть основания для обязательного проведения дополнительных исследований. С этой целью изъят материал для дальнейшей гистологической и токсикологической экспертизы", - отметили там.

Окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов лабораторных исследований материалов ориентировочно в месячный срок.

По информации департамента охраны здоровья Киевской области, 13 сентября в 15:05 парень получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Из этого же флакона привито еще 5 человек, все они чувствуют себя хорошо. В течение 30 минут медицинского надзора после вакцинации у парня жалоб на самочувствие не было.

Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента охраны здоровья Киевской области.

Ранее сообщалось, что в Киевской области умер студент в день после вакцинации. У него поднялась температура и начались судороги.