В Минздраве назвали одно из самых серьезных осложнений от коронавирусной болезни COVID-19

CDC

Чаще тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие

Среди самых серьезных осложнений коронавирусной болезни COVID-19 исследования все чаще называют тромбоз. Это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах (тромбы). Об этом сообщает Министерства здравоохранения в своем Facebook. Отмечается, что чаще тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие (тромбоэмболия легочной артерии - тэла). Тромбоз глубоких вен и ТЭЛА могут привести к смерти.

В ведомстве подчеркнули, что тромбоз имеет следующие симптомы:

боль и/или чувствительность в икре или бедре

отек ноги стопы или лодыжки

покраснение и/или заметное изменение цвета тела

В частности одышка, частое дыхание, боль в груди, быстрый пульс, головокружение и/или потеря сознания могут быть признаками и симптомами тромбоэмболии легочной артерии.

Факторами риска образование тромбов является:

курение

употребление противозачаточных таблеток

варикозное расширение вен

малоподвижный образ жизни

ожирение

беременность

употребление алкоголя.

Кроме того, к факторам образования тромбов относится длительное пребывание на больничной койке, хирургические операции, онкологические заболевания, случаи тромбозов в семье.

В Минздраве подчеркнули, что сейчас все чаще появляются научные подтверждения о нарушении функции свертывания крови, которая приводит к образование тромбов у больных COVID-19. Отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии имеется у более половины умерших вследствие COVID-19.

Отмечается, что еще одно исследование, которое провели во Франции и Нидерландах, свидетельствует, что около 20-30% пациентов, которые тяжело перенесли коронавирусную болезнь, имеют тромботические осложнения.