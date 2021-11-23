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В Минздраве назвали одно из самых серьезных осложнений от коронавирусной болезни COVID-19

CDC

Чаще тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие

Среди самых серьезных осложнений коронавирусной болезни COVID-19 исследования все чаще называют тромбоз. Это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах (тромбы). Об этом сообщает Министерства здравоохранения в своем Facebook.
 
Отмечается, что чаще тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие (тромбоэмболия легочной артерии - тэла). Тромбоз глубоких вен и ТЭЛА могут привести к смерти. 
 
В ведомстве подчеркнули, что тромбоз имеет следующие симптомы:
  • боль и/или чувствительность в икре или бедре
  • отек ноги стопы или лодыжки
  • покраснение и/или заметное изменение цвета тела
В частности одышка, частое дыхание, боль в груди, быстрый пульс, головокружение и/или потеря сознания могут быть признаками и симптомами тромбоэмболии легочной артерии.
 
Факторами риска образование тромбов является:
  • курение
  • употребление противозачаточных таблеток
  • варикозное расширение вен
  • малоподвижный образ жизни
  • ожирение
  • беременность
  • употребление алкоголя.
Кроме того, к факторам образования тромбов относится длительное пребывание на больничной койке, хирургические операции, онкологические заболевания, случаи тромбозов в семье.
 
В Минздраве подчеркнули, что сейчас все чаще появляются научные подтверждения о нарушении функции свертывания крови, которая приводит к образование тромбов у больных COVID-19.
 
Отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии имеется у более половины умерших вследствие COVID-19.
 
Отмечается, что еще одно исследование, которое провели во Франции и Нидерландах, свидетельствует, что около 20-30% пациентов, которые тяжело перенесли коронавирусную болезнь, имеют тромботические осложнения.
 
Несмотря на то, что вопрос образования тромбов у больных COVID-19 до сих пор изучается, методы его лечения и профилактики являются доказательными и известны врачам.
 
В любом случае, тромбоз у больных на COVID-19 – весьма распространенное явление, которое может иметь необратимые последствия для жизни человека.
 
 
Напомним, ранее мы писали, что осложнения даже после легкой формы COVID-19 могут длиться годами. Среди симптомов выделяют постоянную усталость, депрессию и бессонницу. 
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