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В Минздраве назвали количество подтвержденных случаев штамма "Дельта" в Украине

Скорая медицинская помощь Фото из открытых источников

При этом в стране подтвердили семь случаев "Альфа" штамма

В Украине на сегодня официально подтверждено четыре случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

"13 июля Институт молекулярной биологии и генетики сообщил о результатах секвенирования 11 образцов от пациентов, собранных в период с 21 мая по 24 июня. Еще у двух пациентов из Ужгорода выявлено инфицирования коронавирус SARS-CoV-2, который имеет мутацию, характерную для штамма Дельта", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что четыре образца имеют происхождение из стран Европы и РФ.

"Остальные 7 образцов - имеют мутации, характерные для штамма Альфа", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что опасный COVID-штамм "Дельта" зафиксирован как минимум в 111 странах и территориях.

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