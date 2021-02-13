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В Минздраве назвали количество медиков, записавшихся на вакцинацию от COVID

Виктор Ляшко

 УНИАН

Первыми прививки получат персонал ковидных больниц и члены бригад экстренной медицинской помощи

В Украине на вакцинацию от коронавируса COVID-19 записались 58 тысяч медицинских работников. Такие данные 13 февраля привел главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает РБК-Украина

По словам Ляшко, к прививке готовятся персонал ковидных больниц и члены бригад экстренной медицинской помощи, которые работают с больными коронавирусом. 

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Также главный санврач добавил, что все остатки доз с первых поставок вакцины будут отправлены военным и другим врачам первичной медицинской помощи. 

Напомним, со следующей недели в Украине планируют начать вакцинировать население от коронавирусной болезни COVID-19. 

По словам Виктора Ляшко, первую партию препарата для прививок будет доставлено от британско-шведской компании AstraZeneca.

Однако, записаться на вакцинацию за государственный счет все украинцы смогут не ранее 1 марта 2021 года. Сделать это можно будет у семейного врача, на специально созданном сайте или через горячую линию Министерства здравоохранения.

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