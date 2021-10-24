home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В Минздраве назвали две области с наибольшей смертностью от коронавируса

Фото из открытых источников

Среди них Днепропетровская и Запорожская область

За минувшие сутки больше всего людей от коронавирусной болезни COVID-19 умерло на Днепропетровщине и в Запорожской области. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.

Отмечается, что за прошедшие сутки, 23 октября, в Днепропетровской области зарегистрировано 56 умерших от COVID-19, В Запорожской - 50.

Это самые высокие среди регионов показатели смертности.

В частности на Днепропетровщине за прошедшие сутки также зарегистрировано наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания на коронавирус - 2 211, в Запорожской области - 1 061.

Подчеркивается, что наименьшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в Кировоградской области - 163 человека, в этом же регионе и меньше всего умерших от этой болезни - 2 человек за прошедшие сутки.

Новости по теме: Прогноз ученых: Осенью в мире резко возрастет смертность от коронавируса

Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области зарегистрировали рекордное количество смертей от коронавируса. Так, за минувшие сутки, 18 октября, зафиксировали 65 летальных случаев, что больше в разы по сравнению с другими регионами.

 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Археологи доказали, что в Турции 5000 лет назад жили пантеры В Стамбуле задержали украинца по обвинению в военном шпионаже, - СМИ В Турции автомобиль сбил на "зебре" пару из Украины, есть погибший Турция смягчит визовые требования для части туристов: Кого это касается

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект