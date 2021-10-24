В Минздраве назвали две области с наибольшей смертностью от коронавируса
Среди них Днепропетровская и Запорожская область
Отмечается, что за прошедшие сутки, 23 октября, в Днепропетровской области зарегистрировано 56 умерших от COVID-19, В Запорожской - 50.
Это самые высокие среди регионов показатели смертности.
В частности на Днепропетровщине за прошедшие сутки также зарегистрировано наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания на коронавирус - 2 211, в Запорожской области - 1 061.
Подчеркивается, что наименьшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в Кировоградской области - 163 человека, в этом же регионе и меньше всего умерших от этой болезни - 2 человек за прошедшие сутки.
Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области зарегистрировали рекордное количество смертей от коронавируса. Так, за минувшие сутки, 18 октября, зафиксировали 65 летальных случаев, что больше в разы по сравнению с другими регионами.