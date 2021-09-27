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В Минздраве назвали атипичные симптомы штамма коронавируса "Дельта"

Игорь Кузин

 РБК-Украина

У вакцинированных людей в случае инфицирования наблюдается стертая субклиническая форма заболевания, которая протекает проще и без типичных симптомов

Министерство здравоохранения сталкивается с тем, что клиническое течение "Дельты" является несколько иным, и начальные симптомы также отличаются. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для "РБК-Украина".

"Думаю, что после того, как мы либо получим официальную позицию ВОЗ, либо соберем доказательную информацию о симптомах, которые являются наиболее характерными, тогда мы уже сможем выйти с официальным разъяснением", – заверил Кузин.

Кроме того, главный санитарный врач сообщил, что в других странах регистрировали небольшой процент атипичных симптомов.

"То есть не в 100% случаев "Дельта" – это кишечные расстройства и т.п. Это по сути 5-7% от общего количества", – сообщил он.

По словам Кузина, обычно течение коронавирусной болезни и "Дельта"-штамма начинается как обычная острая респираторная вирусная инфекция: насморк, слабость, повышение температуры тела.

В частности у вакцинированных людей в случае инфицирования наблюдается стертая субклиническая форма заболевания, которая протекает проще и без типичных симптомов.

Новости по теме: Штамм коронавируса "Дельта" зафиксирован в 185 странах, - ВОЗ

Напомним, ранее мы писали, что штамм COVID-19  "Дельта" сейчас фиксируют в образцах 99% больных во всем мире. Остальные угрожающие штаммы – "Альфа", "Бета" и "Гамма" – составляют менее 1%.

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