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В Минздраве напомнили, как украинцы могут подписать декларацию с семейным врачом

Фото из открытых источников

При подписании с собой надо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон

В Министерстве здравоохранения заявили, что уже более 30 млн украинцев подписали декларации с семейными врачами, а также напомнили алгоритм, как это могут сделать другие украинцы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава

Как отмечается, сначала нужно выбрать врача и медучреждение. Так на медучреждении должна быть унифицирована наклейка с текстом "Здесь можно выбрать своего врача".

После этого, нужно взять паспорт, идентификационный код и телефон, а для детей до 14 лет - свидетельство о рождении, и пойти в больницу. 

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В регистратуре медучреждения подскажут, где можно подписать декларацию, а также предоставят список врачей.

Следующий этап предусматривает, что уполномоченный работник медучреждения вводит необходимые данные в электронную систему, тогда на телефон гражданина придет СМС с кодом подтверждения, после этого декларацию распечатают для подписания, а работник медучреждение отправляет ее в систему.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что наличие декларации с семейным врачом не является обязательным условием для получения прививки от COVID-19, пациенты могут самостоятельно обращаться в центры вакцинации. 

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