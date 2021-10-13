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В Минздраве напомнили, что коронавирусная болезнь COVID-19 не лечится антибиотиками

Фото из открытых источников

Решение о применении антибиотиков может принять исключительно врач

В Министерстве здравоохранения напомнили, что COVID-19 имеет вирусное происхождение, поэтому лечить его антибиотиками нецелесообразно, ведь антибиотики не действуют на вирусы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Назначать антибиотики при коронавирусной болезни COVID-19 может исключительно врач при наличии сопутствующей бактериальной инфекции.

Вирусная инфекция не лечится антибиотиками. Прием антибактериальных препаратов без назначения специалиста может причинить вред вашему здоровью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что не стоит принимать антибиотики "профилактически" по той же самой причине: они не лечат коронавирус.

В ведомстве подчеркнули, что решение о применении антибиотиков может принять исключительно врач, в зависимости от тяжести течения болезни, степени пораженности внутренних органов и, главное, наличии показаний для их применения.

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Однако, как отмечают в министерстве, врач не делает таких назначений по своему усмотрению.

Отмечается, что лечение происходит в соответствии со стандартом оказания медицинской помощи "Коронавирусная инфекция", который постоянно актуализируется с учетом обновленных рекомендаций ВОЗ, СDC, ЕCDC.

Соответствующим приказом Минздрава определен протокол " оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Согласно протоколу лечения взрослых пациентов, могут определяться следующие степени тяжести болезни:

  • легкая степень тяжести (отсутствие затруднений дыхания);
  • подтвержденный COVID-19: средняя степень тяжести;
  • подтвержденный COVID-19: тяжелое течение заболевания;
  • подтвержденный COVID-19: критическое течение заболевания.

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Подчеркивается, что лечение при легкой степени, когда пациент лечится амбулаторно, предусматривает полноценное питание, достаточное количество жидкости, симптоматическое лечение с применением жаропонижающих средств (парацетамол, ибупрофен и т. п) при лихорадке и боли. И никаких антибиотиков.

При средней степени тяжести антибактериальные средства также противопоказаны, они могут назначаться исключительно при наличии лабораторно подтвержденной сопутствующей бактериальной инфекции или при обоснованной подозрении на нее.

При тяжелом и критическом состоянии использование антибиотиков рассматривается также при условии присоединения бактериальной флоры.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине за минувшие сутки, 12 октября, обнаружили 16 309 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализировали 4 901 человека, зафиксировано 471 летальный случай, выздоровели 6 462 человека.

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