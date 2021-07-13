В Минздраве объяснили, когда и чем могут вакцинироваться люди с онкологическими заболеваниями

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Также прививки могут получить родственники больных

Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) пришла к выводу, что для лиц с онкологическими заболеваниями прививки от коронавируса можно делать всеми доступными в Украине препаратами. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Люди с онкологическими болезнями могут очень трудно перенести COVID-19, поэтому им необходимо прививаться против коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Кроме этого, вместе с онкобольными могут вакцинироваться также их родные и люди, которые проживают с ними или ухаживают за ними.

Как отмечается, терапия, которую проходят онкобольные, может повлиять на эффективность вакцинации, поэтому Национальная группа экспертов по иммунопрофилактике разработала рекомендации.

Напомним, ранее в Национальной службе здоровья заявили, что вакцина против COVID-19 не может вызвать заболевание коронавирусом, однако существует вероятность того, что человек получает первую дозу уже инфицированным.